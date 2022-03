Die MHP Riesen Ludwigsburg haben in der Basketball-Champions-League einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Die Ludwigsburger setzten sich am Montagabend in der Gruppe I gegen Galatasaray Istanbul mit 76:71 durch. Für die MHP Riesen war es im vierten Spiel der dritte Sieg. Am Mittwoch Abend empfängt der Ludwigsburger Tabellenführer zuhause die israelische Mannschaft Hapoel U-NET Holon.