Das Stuttgarter Metropolkino soll zu einer Kletterhalle werden. Die Besitzerin Union Investment hat mitgeteilt, einen 10-Jahres-Mietvertrag mit einem Boulderbetreiber abgeschlossen zu haben.

Man bedauere die Schließung des Kinos , eine Boulderhalle würde aber das Angebot der verbleibenden Kinos im direkten Umfeld ergänzen, heißt es in einer Mitteilung der Union Investment. Bouldern sei ein Trendsport, die neue Kletterhalle biete ein zusätzliches Freizeitangebot in der Stuttgarter Innenstadt.

Kino ade - Denkmalschutz gefragt

Nun müsse ein Bauantrag zur Umwandlung des Gebäudes gestellt werden. Dazu wird auch die Denkmalschutzbehörde befragt, da das Gebäude seit den 1990er-Jahren unter Denkmalschutz steht. Aktivisten, die bis zuletzt versucht hatten, das Kino zu retten, bedauern die mögliche veränderte Nutzung.

Noch Anfang Dezember führte die Stadt Stuttgart Gespräche, um das Metropol-Kino in der Innenstadt weiterhin kulturell nutzen zu können. Auch wurde in nicht-öffentlichen Beratung in einem Gemeinderatsausschuss über die Zukunft des Kinos beraten. Das Traditions- und Festivalkino wurde zum Jahresende offiziell geschlossen.