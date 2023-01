Metropol in Stuttgart bleibt als Kino erhalten

Aufatmen für Kinofans: Im Metropol in der Innenstadt von Stuttgart werden auch künftig Filme über die Leinwand flimmern. Der Eigentümer will nun doch an einen Kinobetreiber vermieten.

