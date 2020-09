per Mail teilen

Fans des VfB Stuttgart haben eine Spendenaktion gestartet - für die Verpflichtung des sechsmaligen Weltfußballers Lionel Messi. Knapp 1.500 Euro hatten sie am Dienstagmittag schon gesammelt.

Messi ab zum VfB!! Imago Imago / Montage SWR

Der argentinische Fussballstar Lionel Messi will den FC Barcelona in diesem Sommer verlassen. In seinem Vertrag soll eine Ausstiegsklausel über 700 Millionen Euro stehen. Diese stolze Summe wollen die Messi-Fans beim VfB Stuttgart sammeln, um ihren Star ins Schwabenländle zu locken.

Aktion mit Augenzwinkern für einen guten Zweck

Die Spendensammler des VfB Stuttgart haben ihre Aktion natürlich mit einem dicken Augenzwinkern versehen. "Für den Fall, dass die geplante Summe nicht erreicht wird oder sich Lionel Messi einem anderen Verein anschließt, wird das gesammelte Geld zu 100 Prozent an Viva con Agua gespendet", heißt es auf der Internetseite der Kampagne. Die Organisation setzt sich weltweit für den Zugang zu sauberem Trinkwasser ein.