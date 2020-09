Ein 19-jähriger Mann ist am Donnerstagabend mit einem Messer schwer verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 46-jähriger.

Beide Männer wohnen in einer Arbeiterunterkunft in Löchgau im Kreis Ludwigsburg. Nachdem sie am Donnerstagabend Alkohol konsumiert hatten, soll der 46-jährige den jüngeren am Donnerstagabend mit einem Messer eine massive Bauchverletzung zugefügt haben. Der 19-jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 46-jährigen wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Über das Motiv herrscht noch völlige Unklarheit.