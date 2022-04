Eine Woche nach Angriff in S-Bahn: Mutmaßlicher Messerstecher gefasst

Ein 16-Jähriger ist vor knapp einer Woche in einer S-Bahn bei Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) bei einem Messerangriff verletzt worden - am Mittwochmorgen wurde der gesuchte mutmaßliche Täter festgenommen. Auf die Spur des 17-Jährigen hätten intensive Ermittlungen geführt, teilten Staatsanwaltschaft und Bundespolizei am Mittwoch mit. Der polizeibekannte Jugendliche sei an seiner Wohnanschrift in Ludwigsburg festgenommen worden. Er sitzt inzwischen in U-Haft. Bei der Durchsuchung der Wohnung seien verschiedene Beweismittel sichergestellt worden. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, am vergangenen Donnerstag in einer S-Bahn bei Kornwestheim den 16-Jährigen mit einem Messer verletzt zu haben. Eine Fahndung in Kornwestheim kurz nach der Tat war zunächst ergebnislos verlaufen.