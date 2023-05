Die Polizei hat in Stuttgart-Bad Cannstatt einen 51-jährigen Mann festgenommen. Er soll am Sonntag einen 25-Jährigen so schwer mit einem Messer verletzt haben, dass dieser starb.

Der 51-Jährige wurde in seiner Wohnung in Stuttgart Bad-Cannstatt festgenommen. Er soll am Sonntag Mittag einen 25-Jährigen so schwer mit einem Messer verletzt haben, dass der junge Mann kurz darauf starb. Die Polizei hatte einen Hinweis bekommen und war daraufhin in die Wohnung des älteren Mannes gegangen. Dort fanden die Beamten den 25-Jährigen leblos auf dem Boden liegend.

Opfer stirbt in der Wohnung

Der 25-Jährige hatte laut Polizei massive Verletzungen. Versuche, den jungen Mann zu reanimieren, scheiterten. Er starb noch vor Ort. Der 51-Jährige, der sich vor seiner Wohnung aufhielt, war ebenfalls verletzt. Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatte es zwischen den beiden Männern Streit gegeben: In dessen Verlauf soll der Ältere mit einem Messer auf den Jüngeren losgegangen sein. Worum es in dem Streit ging, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Der 51-Jährige sollte noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.