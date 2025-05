Die Polizei hat wohl den Mann identifiziert, der eine Frau Mitte März mit einem Messer verletzt hat. Festgenommen wurde der 29-Jährige schon im April aus einem anderen Grund.

Die Polizei hat möglicherweise den Mann gefunden, der nach einem Messerangriff Mitte März geflüchtet ist. Der 29-Jährige soll eine 27 Jahre alte Frau in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Die 27-Jährige musste nach der Tat in einer Klinik behandelt werden.

Mutmaßlicher Täter saß in U-Haft

Nach der Tat wurde eine Ermittlungsgruppe gegründet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hätten die ausgewerteten Spuren zu dem Verdächtigen geführt. Der Mann sitzt seit April in Untersuchungshaft. Er wird nämlich verdächtigt, zwei Mal in dieselbe Bank in Kirchheim eingebrochen zu sein. Nach dem zweiten Einbruch wurde er wenig später festgenommen, weil er den Alarm ausgelöst hatte. Die Ermittlungen dauern an.