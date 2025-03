per Mail teilen

Eine Fußgängerin wird in Kirchheim unter Teck mit einem Messer schwer verletzt. Der Täter konnte flüchten. Die Suche nach ihm dauert derzeit noch an.

Ein Unbekannter hat eine Frau in Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) am Freitagnachmittag auf der Straße mit einem Messer angegriffen. Das Opfer sei durch die Messerstiche schwer verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Rettungskräfte brachten die 27-Jährige in eine Klinik. Nach ersten Erkenntnissen bestand keine Lebensgefahr.

Fahndung mit Polizeihunden und Hubschrauber

Die Frau war den Angaben nach zu Fuß unterwegs, als sie von dem bislang unbekannten Täter angegriffen wurde. Nach der Attacke flüchtete der Mann. Die Fahndung dauert derzeit noch an (Stand Samstagvormittag). Zahlreiche Einsatzkräfte, Polizeihunde und ein Hubschrauber seien bisher im Einsatz gewesen. Weitere Details, wie die Tat genau abgelaufen ist und welche Hintergründe es gibt, hat die Polizei noch nicht bekannt gegeben.