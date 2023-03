Ein Angriff aus dem Nichts: Bei einer Messer-Attacke in Esslingen ist am Mittwoch eine 66-jährige Frau lebensgefährlich verletzt worden. Die Gründe für die Tat liegen im Dunkeln.

Ein Mann hat in Esslingen am Neckar eine 66-Jährige mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der 44-Jährige habe nach der Tat am Mittwochnachmittag selbst die Polizei gerufen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Täter und Opfer kannten sich nicht

Der Mann wurde festgenommen und die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt. Offenbar kannten sich der Tatverdächtige und die Frau nicht. Der Grund für den Angriff war zunächst unklar.

Erst vor einem Monat war es in Esslingen zu einem unvermittelten Angriff auf einen Mann gekommen. Ein Vater war von einem später gefassten Mann mit einem scharfen Gegenstand am Hals verletzt worden. Sein kleiner Sohn musste die Tat mit ansehen, blieb aber unverletzt. Auch hier liegt vieles noch im Dunkeln.