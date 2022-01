Corona-Krise: Stuttgarter Messebauer kämpfen ums Überleben

Messe mit hohen Verlusten

Die Messe Stuttgart rechnet in diesem Jahr mit einem doppelt so hohen Verlust wie im vergangenen Jahr. Roland Bleinroth, Sprecher der Geschäftsführung, geht von einem Fehlbetrag in Höhe von voraussichtlich 36 Millionen Euro aus. Auch im kommenden Jahr werde es einen Verlust geben. Die Messebranche bezeichnet er als die am härtesten von Corona betroffene Branche bundesweit.