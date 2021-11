Heimtiermesse "Animal" in Stuttgart

per Mail teilen

Beim Stuttgarter Messeherbst ist dieses Wochenende die "Animal" am Start. Geboten werden Infos über Futter, Pflege und Haltung von Hunden, Katzen, Alpakas, Vogelspinnen und anderen vertrauten und exotischen Tieren.

Infotainment rund um verschiedene bekannte Haustiere und so manche Exoten zeigt die "Animal" in den Hallen der Messe Stuttgart. Shows und Wettbewerbe aber auch Accessoires, Futter und Pflegemittel werden angeboten.

Rundumversorgung in der "Beauty Lounge"

Hundeliebhaber können ihren Liebling fotografieren lassen, die Fotografen sorgen für das richtige Posing. Auf einer Spieleinsel sind Hunde und ihre Halterinnen und Halter gefordert verschiedene Aufgaben zu lösen. Eine Hundetrainerin zeigt wie man den Vierbeiner mit Rätseln und Kopfarbeit sinnvoll beschäftigt. In der sogenannten "Dog Beauty Lounge" dreht sich alles um Fellpflege und Massagen. Auch Stände mit Bürsten, Näpfen und Kuscheldecken warten auf Interessenten.

Der Hundefotograf wartet auf den richtigen Moment. Danach gibt es bestimmt ein Leckerli für das Tier. SWR Katja Trautwein

Interessengemeinschaft aus Esslingen mit Fokus Vogelspinne

Von Experten werden alle Fragen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit giftigen Tieren erklärt. Die Vogelspinnen-Interessengemeinschaft aus Esslingen will den Besuchenden das Hobby Terraristik mit dem Schwerpunkt Vogelspinnen näherbringen. Alle Fragen können gestellt werden. Heißt die Vogelspinne eigentlch so, weil sie gerne Vögel isst? Laut Wikipedia verdankt die Spinne ihren Namen wohl der berühmten Naturforscherin und Künstlerin Maria Sibylla Merian. Nach einer Reise in Südamerika veröffentlichte sie 1705 eine Zeichnung mit einer großen Spinne, die einen Kolibri verspeist. Gesunde Vögel gehören aber nur selten zur Beute dieser Spinnen. Vor allem fressen Vogelspinnen Grillen, Heuschrecken und Skorpione.

Der Biss einer Vogelspinne ist für den Menschen meist harmlos. Möglicherweise treten jedoch allergische Reaktionen auf. SWR Katja Trautwein

Die Heimtiermesse "Animal" konnte im letzten Jahr nicht stattfinden. 2019 kamen gut 53.000 Besucher. Aufgrund der Pandemiebedingungen glauben die Veranstalter, dass in diesem Jahr deutlich weniger zahlende Gäste kommen werden. Auch die Zahl der Aussteller ist rund 25 Prozent geringer als beim letzten Mal. Dafür sind neue Bereiche dazugekommen, wie etwa das "Reitsport Spezial" das erstmals auf der Animal als Vorgeschmack für die "Reitsportmesse Stuttgart" im Frühjahr 2022 dabei ist. Die Messe geht noch bis zum Sonntag.