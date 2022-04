Mercedes will CO2-Emissionen deutlich verringern

Der Autohersteller Mercedes-Benz will die CO2-Emissionen bis 2030 um mehr als 50 Prozent im Vergleich zu 2020 verringern. Ziel sei es, nachhaltige Autos nachhaltig zu produzieren, erklärte Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius. Bis 2030 soll bei jedem Neuwagen der CO2-Fußabdruck um mehr als die Hälfte gegenüber dem Stand 2020 reduziert werden. Bis Ende des Jahrzehnts will Mercedes möglichst nur noch E-Autos auf den Markt bringen. In der Produktion sollen bis dahin 70 Prozent des Energiebedarfs durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Unter anderem plant das Unternehmen Solaranlagen auf eigene Fabriken zu bauen und Windturbinen aufzustellen. Zudem setzt der Autobauer auf neue Batterietechnik und auf Recycling- und baut derzeit in Baden-Württemberg eine eigene CO2-neutrale Recyclingfabrik.