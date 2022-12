Weltweit will der Stuttgarter Autohersteller Mercedes sein Produktionsnetzwerk auf Elektrofahrzeuge ausrichten. Davon profitiert auch das Werk in Stuttgart-Untertürkheim.

Der Automobilhersteller Mercedes-Benz fertigt künftig Batterien und Teile für neue E-Autos auch in seinen Werken in Deutschland. Darauf haben sich Unternehmen und Betriebsrat geeinigt.

Klare Perspektive für Daimler in Untertürkheim

Unter anderem wird das Werk in Stuttgart-Untertürkheim ab 2024 mit der Batterieproduktion für die neuen Mercedes-Modelle beginnen und zudem elektrische Antriebe und Achsen herstellen.

Mit der Vereinbarung sei für die Mitarbeitenden dort Sicherheit und eine klare Perspektive geschaffen worden, erklärte Mercedes-Betriebsratschef Ergun Lümali. Diese könnten jetzt sorgloser in die Weihnachtspause gehen.

Für Untertürkheim hatte Mercedes-Benz bereits vergangene Woche eine Verdopplung der Produktionskapazitäten für Antriebseinheiten auf eine Million jährlich angekündigt.

Mercedes investiert Milliardenbetrag

Mit der neuen Produktionsordnung für E-Antriebe seien die Werke optimal aufgestellt, betonte Jörg Burzer, Mitglied im Mercedes-Vorstand. Insgesamt investiert der Hersteller in die entsprechenden Werke in China und Europa in den nächsten Jahren nach eigenen Angaben einen mittleren einstelligen Milliardenbetrag.

An welchen Standorten in Zukunft die neuen elektrischen Auto produziert werden, hat Mercedes bereits entschieden – und zwar unter anderem in den Werken in Sindelfingen und Rastatt.