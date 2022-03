Mercedes-Benz bietet weniger Taxiversionen an

Der Autobauer Mercedes-Benz will bei bestimmten Limousinen künftig keine Taxiversion mehr anbieten. Gefragt seien zunehmend geräumigere Taximodelle mit bis zu sieben Plätzen. Der Markt habe sich verändert, heißt es. Dabei gehörten Taxen und der Mercedes-Stern lange zusammen. Wie ein Sprecher des Mercedes-Benz-Vertriebs mitteilte, soll das sogenannte Taxipaket künftig bei der E-Klasse und der B-Klasse wegfallen, also etwa die Lackierung im Elfenbein-Farbton. Als Grund gab der Sprecher einen drastisch gesunkenen Absatz bei den Taximodellen in diesen Klassen an. Mehrere Medien hatten zuvor darüber und von einem Unmut in der Taxi-Branche berichtet. Man sei mit den Taxiverbänden im Austausch, so der Vertriebssprecher.