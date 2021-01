Der frühere Daimler-Vorstand Jürgen Hubbert ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 81 Jahren in Sindelfingen, wie der Autobauer am Freitag bestätigte. Hubbert war von 1998 bis 2005 Mitglied des Vorstands der damaligen DaimlerChrysler AG und dort für die Pkw-Produktion verantwortlich, was ihm den Beinamen "Mister Mercedes" einbrachte. Zuvor hatten "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" berichtet. Der in Hagen geborene Maschinenbauingenieur Hubbert hatte seine Daimler-Karriere 1965 begonnen. Seit Anfang der 1990er-Jahre leitete er die Pkw-Produktion. Unter seiner Regie entstanden unter anderem die A-Klasse und der Kleinwagen Smart.