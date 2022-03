Fehlende Bauteile: Mercedes Benz bremst Produktion

Der Ukraine-Krieg wirkt sich auch auf die Automobilindustrie aus. Wegen eines Mangels an Autoteilen bremst Mercedes Benz die Produktion am Standort Sindelfingen (Kreis Böblingen). Für das Werk sei teilweise Kurzarbeit beantragt, erklärte das Unternehmen am Dienstag. Der geringere Bedarf an Arbeitskräften lasse sich demnach über Arbeitszeitinstrumente und eine veränderte Schichtplanung regeln. Auch bei anderen Autobauern kam es bereits zu Produktionsstopps, weil zum Beispiel in der Ukraine gefertigte Stromkabelnetze fehlten. Lieferanten, so etwa der Autozulieferer LEONI, reagieren auf die stockende Produktion in der Ukraine, indem sie die Fertigung abziehen und an andere Standorte verlagern.