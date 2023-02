per Mail teilen

Vertreter der Autoindustrie laufen Sturm gegen die Pläne der EU für eine neue Abgasnorm. Der Mercedes-Betriebsratschef fordert mehr Zeit - andernfalls seien Arbeitsplätze in Gefahr.

Mercedes-Betriebsratschef Ergun Lümali hat die Pläne der EU-Kommission für die Abgasnorm Euro 7 kritisiert. "Der Einführungstermin ist unrealistisch und passt nicht zur Transformation der Werke", sagte Lümali der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit ist vorgesehen, dass die Regeln ab Mitte 2025 für Autos und leichte Nutzfahrzeuge, die dann neu auf den Markt kommen, in Kraft treten sollen. Laut Lümali sind die Techniker und Entwickler bei Mercedes sicher in der Lage, Lösungen zu finden, aber nicht in diesem Zeitrahmen.

Wegen Euro 7: "Arbeitsplätze bei Mercedes bedroht"

"Mercedes-Benz unterstützt Maßnahmen, die zur Verbesserung der Luftqualität beitragen", sagte Lümali. "Ich kenne niemanden bei uns im Haus, der Euro 7 komplett ablehnt." Die Abgasnorm müsse aber zeitlich und technisch machbar sein, sonst werde früher als geplant aus dem Geschäft mit dem Verbrenner ausgestiegen, ohne dass ein schneller Hochlauf der Elektromobilität die Auswirkungen in der Produktion ausgleichen könne. "Dadurch werden tausende Arbeitsplätze bei Mercedes bedroht", sagte Lümali.

Zeitplan noch nicht fix - Verhandlungen stehen noch aus

Die EU-Kommission hatte im November Vorschläge für eine Überarbeitung der Schadstoffgrenzwerte wie Stickoxide gemacht. EU-Staaten und Europaparlament müssen noch über das Vorhaben verhandeln und sich auf eine gemeinsame Linie verständigen. Konzept und Zeitplan könnten sich daher noch ändern.

Vorschlag: Euronorm 7 mit Vorschriften für Reifenabrieb und Bremspartikel

Nach Angaben der EU-Kommission regelt die vorgeschlagene Abgasnorm Euro 7 nicht nur das, was ein Auto aus dem Auspuff ausstoßen darf, sondern auch die Emissionen die beim Bremsen entstehen oder durch den Abrieb der Reifen. Sie gilt dadurch auch für E-Autos. Es soll unter anderem außerdem effektivere Kontrollen unter verschiedenen Fahrbedingungen geben.

So hat der SWR am 10.11.2022 über die Pläne der EU-Kommission zur neuen Abgasnorm berichtet:

Der Brüsseler Behörde zufolge ist der Straßenverkehr die größte Quelle für Luftverschmutzung in Städten. Mit der neuen Norm sollen sauberere Fahrzeuge und eine bessere Luftqualität zum Schutz der Gesundheit der Bürger und der Umwelt gewährleistet werden.