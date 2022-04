Mercedes-Benz will Verkaufsflächen reduzieren

Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz will in den kommenden Jahren seine Verkaufsflächen deutlich verringern. Laut Vertriebsvorständin Britta Seeger soll bis 2028 bis zu einem Fünftel der Verkaufsflächen wegfallen. Das schreibt die Deutsche Presse-Agentur. Demnach stellt Mercedes-Benz den Vertrieb ab 2023 in Deutschland und Großbritannien auf ein sogenanntes Agenturmodell um. Dabei sind die Vertragshändler vor allem beratend tätig, die Verkaufspreise werden vom Hersteller vorgegeben. Parallel will das Unternehmen sein Online-Geschäft ausbauen. Bislang gibt es weltweit vier Online-Shops, noch in diesem Jahr sollen 38 weitere dazukommen.