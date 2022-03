Mercedes-Benz eröffnet eigenes Batteriewerk im Süden der USA

Der Autobauer Mercedes-Benz will sich in den USA für die Ära der Elektromobilität rüsten. Der Stuttgarter Konzern eröffnet am Dienstag am Standort Tuscaloosa im US-Bundesstaat Alabama ein eigenes Batteriewerk. Rund eine Milliarde Dollar hat Mercedes-Benz für den Ausbau seiner Produktion an dem US-Standort in die Hand genommen. Dort sollen künftig SUV-Elektromodelle produziert werden, wobei Batterien von zentraler Bedeutung sind. Tuscaloosa ist Teil von einem schon seit Jahren geplanten Netz von weltweit neun Mercedes-Fabriken, die Batteriesysteme aus angelieferten Zellpaketen zusammenbauen. Das US-Autowerk war die erste große Pkw-Fertigungsstätte von Mercedes-Benz außerhalb Deutschlands.