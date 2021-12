Mercedes-Benz: 60 Milliarden Euro Investitionen bis 2026

per Mail teilen

Der Autohersteller Mercedes-Benz will bis 2026 mehr als 60 Milliarden Euro investieren. Der Aufsichtsrat der Dachgesellschaft Daimler habe einen entsprechenden Geschäftsplan gebilligt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Damit sollen Forschungs- und Entwicklungsausgaben zum Elektrifizieren und Digitalisieren von Fahrzeugen auf hohem Niveau bleiben, hieß es. Daimler-Vorstandschef Ola Källenius hat sich vorgenommen, Mercedes-Benz als Luxusmarke zu profilieren. Daimler hatte das Lkw-Geschäft von Daimler Truck abgespalten und zu einem selbstständigen Unternehmen gemacht. Das Mercedes-Benz-Geschäft soll grundsätzlich auf elektrisches Fahren ausgerichtet werden. Bis zum Ende des Jahrzehnts will der Autobauer vollelektrisch werden, überall dort, wo es die Marktbedingungen zulassen.