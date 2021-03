Zum ersten Mal wurde am Sonntag die jährliche, bundesweite "Woche der Brüderlichkeit" in der Stuttgarter Liederhalle eröffnet. Die Buber-Rosenzweig-Medaille wurde in diesem Jahr an den Regisseur Christian Stückl verliehen. Die Medaille erinnert an die jüdischen Philosophen Martin Buber und Franz Rosenzweig. Die Veranstaltungsreihe "Woche der Brüderlichkeit" setzt sich jedes Jahr für ein friedliches Zusammenleben der Religionen und für den Kampf gegen Antisemitismus ein. Die Auftaktveranstaltung musste wegen Corona ohne Publikum stattfinden und wurde vom SWR live übertragen. Unter anderem nahmen am Festakt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) teil.