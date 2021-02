In einem Pflegeheim des evangelischen Diakonievereins Sindelfingen in Darmsheim (Kreis Böblingen) ist die britische Corona Virus-Mutation B.1.1.7 aufgetreten. Betroffen sind 19 Bewohnerinnen und Bewohner und sieben Mitarbeitende, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, bestätigt die Geschäftsführung des Diakonievereins Sindelfingen. Diese Tests wurden auf Mutationen untersucht und die bisher vorliegenden Ergebnisse zeigen die britische Mutation. Andere Testergebnisse stehen noch aus. Alle Betroffenen waren bereits einmal gegen Corona geimpft und zeigen einen milden bis mittelschweren Krankheitsverlauf, so die Geschäftsführung. Der zweite Impftermin, der am Sonntag hätte stattfinden sollen, wurde verschoben.