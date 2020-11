Ein Unbekannter hat am Wochenende in Stuttgart versucht, eine Busfahrerin in einem Linienbus zu überfallen: An der Haltestelle "Rudolf-Sophien-Stift" hatte er ein Messer gezogen und von der 44-jährigen Busfahrerin Bargeld gefordert. Die Frau schrie den Mann an und als ein Fahrgast aufmerksam wurde, flüchtete der Täter. Es war der zweite Überfall auf die Busfahrerin innerhalb einer Woche. Schon vergangenen Dienstag war die Frau in Zuffenhausen überfallen worden. Der Täter erbeutete mehrere hundert Euro.