In der Region Stuttgart kam es am Mittwoch zu Verkehrsbehinderungen, betroffen waren viele Straßen und die S-Bahnen. Neben Schneefall, der laut Polizei zu etlichen, aber meist kleineren Unfällen führte, musste auch der 6-spurige Johannesgrabentunnel in Stuttgart-Vaihingen vorübergehend gesperrt werden, weil dort Eiszapfen auf die Straße fielen. Aufgrund von Weichenstörungen und einem liegengebliebenen Zug, kam es zu teils hohen Verspätungen und Ausfällen bei der S-Bahn. Das Gleis, auf dessen Strecke sämtliche Linien der S-Bahn verkehren, musste wegen der liegengebliebenen S-Bahn für zwei Stunden gesperrt werden. Nach Angaben eines Bahnsprechers war das Fahrzeug wegen eines Defekts ohne Strom. Der 15-Minuten Takt der Bahnen musste auf einen 30-Minuten Takt heruntergefahren werden. Die Beeinträchtigungen im Zugverkehr dauerten bis zum Nachmittag an.