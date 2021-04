Der US-amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin besucht am Dienstag den US-Truppenstandort in Stuttgart. In der Landeshauptstadt sind die US-Kommandos für die Truppen in Europa und Afrika stationiert. Der frühere Präsident Donald Trump wollte diese in andere Länder verlegen. Der amtierende US-Präsident Joe Biden hat die Pläne seines Vorgängers vorerst gestoppt.