Forscher der Universität Hohenheim haben die Wahlprogramme für die Landtagswahl am 14. März in Baden-Württemberg auf ihre Verständlichkeit hin untersucht. Das Ergebnis: Einige Programme seien sprachlich nur schwer verständlich. Das sei eine verschenkte Chance, die Wählerschaft zu erreichen, so die Forscher. Mit Hilfe einer Analyse-Software suchten die Kommunikationswissenschaftler nach überlangen Sätzen, Fachbegriffen und zusammengesetzten Wörtern. Daraus entwickelten sie den "Hohenheimer Verständlichkeitsindex". In Baden-Württemberg liefert die SPD das formal verständlichste Wahlprogramm ab. Den letzten Platz belegt die FDP.