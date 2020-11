Drei Tatverdächtige sind nach mehreren Einbrüchen im August in Deckenpfronn im Kreis Böblingen festgenommen worden. Die Polizei legt den drei Männern im Alter von 17, 19 und 24 Jahren mindestens vier Einbrüche zur Last. Bei zwei Wohnungseinbrüchen sowie zwei weiteren Einbrüchen in ein Geschäft und einen Verkaufswagen sollen die drei unter anderem Mobiltelefone, einen Laptop und Bargeld in vierstelligem Bereich erbeutet haben. Die Polizei kam den jungen Männern auf die Spur, nachdem sie den Laptop bei einem Obdachlosen gefunden hatten. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Ältesten wurde weiteres Diebesgut sichergestellt. Das Trio befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Ob die Tatverdächtigen noch weitere, ähnliche Straftaten verübt haben könnten, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.