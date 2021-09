Bei einem Verkehrsunfall auf der B313 in Nürtingen (Kreis Esslingen) ist in der Nacht zum Samstag ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei überquerte der junge Mann plötzlich die Straße am Ortseingang, als ein Taxi vorbeifuhr. Der Taxifahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er erfasste den 18-Jährigen mit seinem Fahrzeug und er erlitt einen Schock. Zur Unfallaufnahme war die B313 bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt.