Eine Autofahrerin ist nach einem Verkehrsunfall am Dienstag zwischen Rutesheim (Kreis Böblingen) und dem Ditzinger Stadtteil Heimerdingen (Kreis Ludwigsburg) ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Unfallursache ist bisher noch ungeklärt. Die 73-Jährige war nach Polizeiangaben am Morgen auf dem Weg in Richtung Heimerdingen, als sie in einem Waldstück nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen mehrere Bäume prallte. Die verunglückte Fahrerin war in ihrem total beschädigten Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Dazu musste das Dach des Fahrzeugs abgetrennt werden. 26 Einsatzkräfte waren an der Bergung beteiligt. Die Kreisstraße zwischen Rutesheim und Heimerdingen war in beiden Richtungen gesperrt. Die Frau erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.