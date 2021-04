Auf dem Firmengelände eines Automobilherstellers in Esslingen ist am Samstagvormittag ein Mann so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus starb. Nach den bisherigen Ermittlungen wollte der 33-Jährige eine Maschine warten. Arbeitskollegen fanden ihn mit schweren Verletzungen neben der Maschine auf dem Boden liegend. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf seinen Verletzungen erlag. Die Kriminalpolizei Esslingen ermittelt jetzt, wie es zu dem Unfall kam.