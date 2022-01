Mehrere Bürgermeister fordern Tempo 80 für einen Teil der B10

per Mail teilen

Plochingen, Ebersbach an der Fils (beide Kreis Göppingen) und Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) wollen beantragen, dass auf der Bundesstraße 10 künftig teilweise Tempo 80 gilt. Grund sei massive Kritik aus der Bevölkerung, sagte Plochingens Bürgermeister Frank Buß (Freie Wähler) dem SWR. Entsprechend die Beschilderung zu ändern sei der günstigste Weg. Autofahrer würden auf dem betreffenden Abschnitt ab der Ausfahrt Ebersbach-Ost bis zum Plochinger Dreieck bei verminderter Geschwindigkeit nur wenige Minuten länger benötigen. Das sei im Sinne des Lärmschutzes zumutbar, so Bürgermeister Buß weiter. Die Kommunen hoffen, dass das Regierungspräsidium Stuttgart die Maßnahme genehmigt.