"Stuttgarter Friedenslicht" sendet Kerzensignal an Putin

Mehrere hundert Menschen haben sich am Samstagabend mit einer Kerzenaktion in Stuttgart hinter die Menschen in der Ukraine gestellt. Aus Kerzen ließen die Teilnehmer der stillen Kundgebung auf Stuttgarter Schloßplatz den Slogan „StandWithUkraine“ erleuchten. Dazu hatte hatte ein breites Bündnis aus den Stuttgarter Kreisverbänden von Grünen, CDU, SPD und FDP, der Europa-Union, der evangelischen und katholischen Stadtdekanate, dem DGB und anderen Organisatioonen aufgerufen. Mit dem "Stuttgarter Friedenslicht" wollten die Teilnehmer der stillen Kundgebung ein Zeichen gegen Putins Angriffskrieg auf die Ukraine setzen.