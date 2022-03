"Außergewöhnliche Einsatzlage": Stuttgart sucht dringend nach Unterkünften für Ukraine-Flüchtlinge

Mehrere hundert Geflüchtete aus der Ukraine haben am Samstagvormittag den Stuttgarter Hauptbahnhof erreicht. Hier werden sie von einem Team von Ersthelfern erwartet und begleitet.

Die Stadt Stuttgart hatte am Freitag die "außergewöhnliche Einsatzlage" ausgerufen. Wie Stadtsprecher Sven Matis am Samstag erklärte, handele es sich um einen Begriff aus dem Katastrophenschutz, der regelt, wie Rettungsdienste, Polizei, Feuerwehr und technische Hilfswerke gut zusammenarbeiten.

Größtes Problem stelle zum jetzigen Zeitpunkt die Unterbringung der Menschen dar. Die von der Stadt reservierten 600 Hotelbetten reichten wohl nicht aus, so Matis. Die Stadt Stuttgart ist auf der Suche nach weiteren Unterkünften. Am Freitagabend wurden bereits Markierungen und Hinweise in ukrainischer Sprache am Hauptbahnhof angebracht, damit die Geflüchteten aus der Ukraine eine Orientierung haben.

Flüchtende Menschen aus der #Ukraine sollen es in #Stuttgart von nun an leichter haben, am HBF die erste Anlaufstelle zu finden. Deswegen weisen seit heute blau-gelbe Pfeile und Banner den Weg. Hier finden Menschen aus der Ukraine sowie Helfer Infos: https://t.co/eiZqFcam5G https://t.co/bLLvrq7CgK

Früheres Impfzentrum in Esslingen bereits Notunterkunft

In einem früheren Impfzentrum in Esslingen bekommen bis zu 400 aus der Ukraine geflüchtete Menschen ein Dach über dem Kopf. Die Feuerwehr stellte dort am Samstag eine Notunterkunft fertig. Rund 30 Helfer und Helferinnen hatten seit dem vergangenen Montag Schränke, Stühle, Betten und anderes Mobiliar in die Räume transportiert. Sanitäre Einrichtungen seien vor Ort, ebenso werde medizinische Versorgung angeboten und eine Essensausgabe organisiert, sagte der Leiter der Stabsstelle Besondere Gefahrenabwehr der Feuerwehr, Andreas Gundl.

Ein Plakat mit der Aufschrift "Herzlich willkommen in Deutschland! Eure Feuerwehr Esslingen" hängt in einer Notunterkunft für Flüchtlinge. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Den Planungen des Landkreises zufolge sollen die ersten Menschen am Mittwoch kommender Woche ankommen - es kann aber je nach Lage auch früher so weit sein, wie Gundl sagte. Vorgesehen ist, dass die Geflüchteten maximal eine Woche bleiben, bevor sie weitervermittelt werden. Ob das so auch funktioniert, ist offen. Konzipiert ist die Notunterkunft für 300 bis 350 Menschen, sie könne aber auf bis zu 400 erweitert werden, sagte Gundl.

Städte und Kommunen suchen landesweit

Baden-Württemberg bereitet sich bereits seit längerem auf die Aufnahme von Menschen vor, die wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine ihr Heimatland verlassen müssen. Viele andere Kommunen und Städte bauen ebenfalls gerade Unterkünfte aus und auf.

Baden-Württembergs Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) sprach vergangene Woche von "Fluchtbewegungen, wie wir sie in Europa seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr kannten".