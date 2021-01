Die Schadenersatzregelung für die Opfer fehlerhafter Erdwärme-Bohrungen in Böblingen vor über einem Jahrzehnt geht in eine weitere Runde. Die Allianz-Versicherung lehnt die Forderungen der Opfer im südlichen Erdhebungsgebiet ab, das Landratsamt Böblingen hält dagegen. Sind es ein oder zwei Schadensgebiete im südlichen Erdhebungsgebiet? Der Streit darum bestimmt die Schadensregulierung. Die Allianz Versicherung will - ebenso wie im nördlichen Hebungsgebiet - die Opfer im Süden mit höchstens fünf Millionen Euro entschädigen und geht hier von einem Schadensgebiet aus. Das Landratsamt Böblingen, das für die Entschädigung der Opfer eintritt, hat ein Gutachten vorgelegt, wonach es im südlichen Hebungsgebiet zwei Schadensgebiete gibt. Das Landratsamt Böblingen fordert von der Allianz daher nun in diesen beiden Gebieten Entschädigungen von jeweils fünf Millionen Euro.