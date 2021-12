Stadtwerke Stuttgart: Starkes Jahr für Solarstrom

Die Stadtwerke Stuttgart blicken nach eigenen Angaben auf ein starkes Fotovoltaik-Jahr zurück. Im Jahr 2021 wurden über hundert solcher Anlagen realisiert. Der Zubau spare jährlich 735 Tonnen Kohlenstoffdioxid, so die Stadtwerke, und bringe den Klimaschutz voran. Man führe die große Nachfrage auch auf das städtische Förderprogramm aus der Solaroffensive zurück, so der kaufmännische Geschäftsführer der Stadtwerke, Martin Rau. Klar im Trend seien zudem Energiespeicher, die inzwischen bei rund 80 Prozent der Anlagen mit installiert werden. Auf diese Weise kann ein großer Teil des Sonnenstroms vom eigenen Dach direkt vor Ort verbraucht werden. Auch in anderen Bereichen tue sich viel: So arbeitet auf dem Dach der Martin-Luther-Schule in Bad Cannstatt seit diesem Jahr ein großes Solarkraftwerk. Die Anlage liefert den Bedarf von etwa 80 Drei-Personen-Haushalten im Jahr, so die Stadtwerke.