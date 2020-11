per Mail teilen

Wie die Polizei mitteilt, seien neun alte große Bäume in einem Wald bei Leonberg-Höfingen in der Nacht gefällt worden. Baumfrevel an wertvollen alten Bäumen war zuvor auch im Kreis Ludwigsburg beobachtet worden. Die Polizei bittet um Meldung von verdächtigen Fällaktionen.