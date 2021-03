In Frickenhausen (Kreis Esslingen) haben am Donnerstag zwei Unbekannte einen 78-jähriger Mann überfallen und ausgeraubt. Die beiden Männer klingelten am späten Abend an der Haustür des Seniors. Als der 78-Jährige die Türe öffnete, bedrohten ihn die Täter mit einer Schusswaffe und drängten ihn ins Haus. Dort sollen die Männer unter anderem Bargeld und Schmuck geraubt haben. Das Opfer alarmierte die Polizei, nachdem die Täter geflüchtet waren. Die Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief bislang ergebnislos. Die flüchtigen Männer sollen Ende 20, beziehungsweise Anfang 30 gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen, die am Abend etwas Verdächtiges in Frickenhausen beobachtet haben.