Die Polizei hat mit SEK-Unterstützung in der Nacht auf Montag in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) einen Mann festgenommen. Er ließ sich nach Polizeiangaben widerstandslos festnehmen. Der Mann hatte vorher offenbar jemanden bedroht, so ein Polizeisprecher. Weitere Informationen will die Polizei im Lauf des Tages bekannt geben.