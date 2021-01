An der Universität Hohenheim in Stuttgart forschen Wissenschaftler, wie Roboter zur Pflege von Streuobstwiesen eingesetzt werden können. Im Rahmen einer Forschungsreihe Bioökonomie ist ein Roboter in Entwicklung, der sogar Baumschnitt und Pflege von Obstbäumen übernehmen könne. Viele Streuobstwiesen verkommen, da sie wenig Ertrag abwerfen, aber aufwendig zu pflegen sind. Die Forscher haben nun ein Roboter entwickelt, der die Pflege übernehmen soll. Mithilfe künstlicher Intelligenz soll er den Schnitt von Obstbäumen planen können. Der Roboter solle auch in der Lage sein, Äste zu schneiden, selbst wenn sie hoch oben in der Baumkrone sind.