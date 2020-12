Die Feuerwehr Fellbach hat in der Nacht zum Sonntag die Betreiber des Kappelbergtunnels bei einem Rauchversuch unterstützt. Um zu testen, wie sich ein Fahrzeugbrand in den Tunnelröhren auswirkt, wurde der Tunnel in Fahrtrichtung Stuttgart verraucht und dann über das Entrauchungssystem wieder von dem Rauch befreit. Damit der Rauch nicht in das naheliegende Wohngebiet ziehen konnte, wurde der Großraumlüfter der Feuerwehr Fellbach aufgestellt.