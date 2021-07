Für Sonntag ist in Stuttgart eine große Motorrad-Demonstration angekündigt. Der Veranstalter "Ride für Free 2021" ruft zu einem Protest gegen Motorradfahrverbote auf. Geplant ist demnach eine Motorradsternfahrt aus Ludwigsburg, Filderstadt (Kreis Esslingen), Wernau (Kreis Esslingen), Leonberg (Kreis Böblingen) und Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) auf den Cannstatter Wasen. Dort werden laut Stadtverwaltung Stuttgart am Sonntagnachmittag 5.000 bis 10.000 Personen zu einer mehr als zweistündigen Kundgebung erwartet. Angemeldet seien 750 Teilnehmer. Der Bundesrat hatte vor einem Jahr der Bundesregierung Wochenend-Fahrverbote für Motorräder in Gemeinden nahegelegt, die stark unter Motorradlärm leiden. Im Mai hatte es ein ähnliches Treffen in Nürnberg gegeben.