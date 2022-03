Historisches Volksfest: Monarchen-Darsteller ausgeladen

Die Monarchen-Darsteller sind beim Historischen Volksfest in Stuttgart unerwünscht. Das hat die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart mitgeteilt. Die Veranstaltungsgesellschaft möchte die sogenannten "history spectators" - wie sich die Schauspieltruppe nennt - nicht dabei haben. Vor vier Jahren durften die Darsteller gekrönter Häupter noch täglich über den Schlossplatz flanieren und den Besucherinnen und Besuchern die Württemberger Geschichte nahebringen. In diesem Herbst sind nur König Wilhelm I., seine Frau Katharina und ein paar Bauern für den großen Umzug am ersten Tag gebucht. An allen anderen Tagen wird die Schauspieltruppe nicht auftreten. Nähere Gründe wurden nicht genannt. Zuvor gab es Diskussionen über die Monarchendarstellung im Stuttgarter Gemeinderat.