per Mail teilen

Der Gartengeräte- und Werkzeughersteller Metabo hat während der Pandemie seinen Umsatz deutlich gesteigert. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen (Kreis Esslingen) steigerte im abgelaufenen Geschäftsjahr die Erlöse auf knapp 600 Millionen Euro. Der Umsatz stieg dabei im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 17 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. Es sei bereits das zehnte Wachstumsjahr in Serie. Zum Nettoergebnis machte Metabo keine Angaben. Das Unternehmen entwickelt Werkzeuge, vor allem für Anwender aus dem Metallhandwerk, der Metallindustrie und dem Bauhandwerk. Metabo beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter und gehört einer US-Beteiligungsgesellschaft. Das neue Geschäftsjahr des Unternehmens beginnt immer am 1. April.