Trotz Corona und Lockdown gibt es in der Region Stuttgart mehr Handwerksbetriebe als 2019. Bei der Handwerkskammer waren im Dezember 2020 mehr als 30.000 Betriebe gemeldet. Das ist ein Plus von 2,5 Prozent. Bei Dachdeckern, Schornsteinfegern, Metallbauern und Glasern stieg die Anzahl der meisterpflichtigen Betriebe um 73 auf rund 21.000. Auch die Zahl anderer handwerklicher Betriebe legte im vergangenen Jahr um rund 300 zu. Der Umsatz 2020 sei relativ stabil geblieben, so die Handwerkskammer Region Stuttgart. Der neue Lockdown seit November stelle jedoch Betriebe vor existentielle Fragen, zumal die zugesagten staatlichen Hilfen nur spärlich und verspätet fließen, bemerkt die Handwerkskammer kritisch.