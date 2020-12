per Mail teilen

Ein Mann, der ohne Maske Stadtbahn gefahren war, muss nach einem Urteil des Stuttgarter Amtsgerichts 200 statt 30 Euro Bußgeld bezahlen. Der Mann war im Mai ohne Maske an der Stuttgarter Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz bei der Fahrt zu einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen kontrolliert worden. Die 30 Euro Bußgeld wollte er nicht bezahlen und klagte vor dem Stuttgarter Amtsgericht. Das hat den Mann am Mittwoch zu einem Bußgeld von 200 Euro verurteilt. Die Richterin stellte in dem Urteil fest, dass das Tragen von Masken zumutbar sei und nicht wie von dem Mann behauptet gegen Grundrechte verstoße. Zu der Gerichtsverhandlung war der Mann wie vorgeschrieben mit Maske erschienen.