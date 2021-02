per Mail teilen

Der Gemeinderat in Ludwigsburg hat beschlossen, dass bis Ende nächsten Jahres eine neue Zukunftsstrategie für die Barockstadt entwickelt werden soll. Der Slogan für die Zukunft lautet: "Ludwigsburg geht weiter, wir gestalten die Zukunft". Bis Ende 2022 sollen - in einem Trialog von Gemeinderat, Verwaltung und Bürgerschaft - gemeinsam neue Ziele für die Zukunft der Stadt festgelegt werden. Im Fokus stehen dabei die veränderten wirtschaftlichen Bedingungen, Auswirkungen des Klimawandels, aber auch die Bauentwicklung in Ludwigsburg und die veränderte Mobilität der Menschen. Los geht es im Frühjahr bei der Gemeinderatsklausur. Dabei sollen auch neue Perspektiven zur Wohnraumentwicklung erarbeitet werden.