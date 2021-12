ADAC: Längster Ferienstau zwischen Esslingen und Leonberg

Auf der A8 zwischen Esslingen und Leonberg im Kreis Ludwigsburg hat es in diesem Sommer den längsten Ferienstau in der Region gegeben. Laut ADAC stauten sich die Fahrzeuge dort am 6. August auf 21 Kilometern. Eine Woche zuvor ging auf der A81 zwischen Stuttgart-Feuerbach und Mundelsheim auf rund 19 Kilometer nichts mehr. Insgesamt gab es laut ADAC in diesem Jahr mehr Ferienstaus als je zuvor. Gründe seien zahlreiche Baustellen gewesen und die Tendenz, in Corona-Zeiten lieber das eigene Auto zu benutzen als öffentliche Verkehrsmittel.