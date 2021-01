per Mail teilen

Dem Stuttgarter Verwaltungsgericht liegen drei Klagen gegen die Oberbürgermeisterwahl im November vor. Die Klagen wurden von OB-Kandidaten eingereicht, die gegen Frank Nopper verloren hatten. Bis das Gericht über die Klagen entscheidet, werden wohl Monate vergehen. Einige Kläger müssen noch Unterlagen wie Klagebegründungen einreichen, die Stadt und das Regierungspräsidium müssen Stellung nehmen. Frühestens in einem halben könne mit der Verhandlung der drei Verfahren begonnen werden, so eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts Stuttgart. Bis zu einer Entscheidung des Gerichts tritt Frank Nopper als sogenannter Amtsverweser an, damit hat er alle Rechte eines Oberbürgermeisters - außer das Stimmrecht im Gemeinderat.