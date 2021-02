per Mail teilen

Aus Sicht der Kraftfahrzeuginnung Region Stuttgart rechtfertigen die aktuellen Infektionsdaten keine Verlängerung des Lockdowns. Wenn die Regierung keine Perspektive zur Wiederöffnung des Autohandels biete, wolle die Kfz-Innung Betriebe bei Klagen gegen die Schließungen unterstützen. Die Pkw-Neuzulassungen brachen nach Angaben der Kraftfahrzeuginnung Region Stuttgart im ersten Lockdown im April vergangenen Jahres allein in Stuttgart um 67 Prozent ein. Jetzt drohen noch größere Verluste, die nicht durch Staatshilfen ausgeglichen werden können, so der Geschäftsführer der Kfz-Innung Christian Reher. Wenn Friseure am 1. März wieder öffnen dürfen, müsse auch dem Autohandel mit funktionierendem Hygienekonzept die Möglichkeit zur Wiedereröffnung gegeben werden.